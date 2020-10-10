Misli.com 2.Lig ve 3. Lig maçları açıklandı – İşte Misli.com 2.Lig ve Misli.com 3.Lig canlı yayınlanacak maç listesi...
Milli maç arasında Türkiye 2. ve 3. Lig maçları Misli.com'da devam ediyor. Misli.com üzerinden yayınlanacak olan, 2. Lig ve 3.Lig maçlarının takvimi futbolseverlerle paylaşıldı. Takvime göre, 10 Ekim Cumartesi günü 15 karşılaşma, 11 Ekim Pazar günü ise 2 karşılaşma yapılacak. İşte Misli.com 2.Lig ve Misli.com 3.Lig canlı yayınlanacak maç listesi...
Misli.com 2.Lig ve 3. Lig maçları belli oldu. Futbolseverler, belirlenen takvim doğrultusunda Türkiye 2.ve 3.Lig maçlarını Misli.com’da CANLI olarak takip edebilecek.
Misli.com 2.Lig ve Misli.com 3.Lig canlı yayınlanacak maç listesi...
10 Ekim 2020 Cumartesi 14:00 UŞAK SPOR A.Ş. AMED SPORTİF FAALİYETLER
10 Ekim 2020 Cumartesi 14:30 HEKİMOĞLU TRABZON ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
10 Ekim 2020 Cumartesi 14:30 SİVASBELEDİYE SPOR SERİK BELEDİYESPOR
10 Ekim 2020 Cumartesi 14:30 GÜMÜŞHANESPOR ERGENE VELİMEŞESPOR
10 Ekim 2020 Cumartesi 14:30 ELAZIĞSPOR TURGUTLUSPOR
10 Ekim 2020 Cumartesi 14:30 BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR KARDEMİR KARABÜKSPOR
10 Ekim 2020 Cumartesi 14:30 PAZARSPOR VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
10 Ekim 2020 Cumartesi 15:00 HACETTEPE SPOR SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
10 Ekim 2020 Cumartesi 15:00 ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. ANKARA DEMİRSPOR
10 Ekim 2020 Cumartesi 15:00 KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR 1922 KONYASPOR
10 Ekim 2020 Cumartesi 15:30 MANİSA FUTBOL KULÜBÜ İNEGÖLSPOR
10 Ekim 2020 Cumartesi 15:30 SAKARYASPOR A.Ş. KIRKLARELİSPOR
10 Ekim 2020 Cumartesi 15:30 SARIYER NİĞDE ANADOLU FK
10 Ekim 2020 Cumartesi 15:30 KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. TARSUS İDMAN YURDU
10 Ekim 2020 Cumartesi 15:30 PENDİKSPOR ETİMESGUT BELEDİYESPOR
11 Ekim 2020 Pazar 15:30 KARŞIYAKA ELAZIĞ KARAKOÇAN FUTBOL KULÜBÜ
11 Ekim 2020 Pazar 15:30 BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş. BURSA YILDIRIM SPOR
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