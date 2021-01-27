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Futbol
İHA
Haber Giriş: 27.01.2021 - 17:32 | Son Güncelleme:

Misli.com 2. Lig | Hekimoğlu Trabzon 7-0 Sancaktepe (Batuhan Karadeniz 2 gol attı)

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Misli.com 2. Lig | Hekimoğlu Trabzon 7-0 Sancaktepe (Batuhan Karadeniz 2 gol attı)
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Misli.com 2.Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon FK, sahasında Sancaktepe FK'yı 7-0 mağlup etti.

Stat: Yavuz Selim

Hakemler: Eren Özyemişcioğlu xxx, Barış Sun xxx, Çağırcan Pazarcıklı xxx

Hekimoğlu Trabzon FK: Abdulaziz xxx, Uğur Arslan Kuru xxx, Onur Akdeniz xxx, Yasin Palaz xxx, Bahadır Erol xxx, Caner Aktaş xxx, Serkan Odabaşoğlu xxx (Oğuz Kocabal dk. 63 xx), Eray Ataseven xxx (Taha Tunç dk. 73 x), Burhan Eşer xxx (Özkan Yıldırım dk. 73 x), Halil İbrahim Tuna xxx (Salih Kavrazlı dk. 63 x), Batuhan Karadeniz xxx (Mücahit Can Akçay dk. 69 xx)

Sancaktepe FK: Ahmet Furkan Özdemir x, Muhammed Ali Kol x, Semih İntepe x, Furkan Kara x (Muhammet Özdemir dk.69 x), Kazım Birkan x, Ahmet Çakmak x, Anıl Kara x (Tarık Baydemir dk.77 x)Bilal Gündoğdu x (Eray Öztürk dk.46 x), Ulaş Şimşek x, Edip Çapoğlu x (Oğuzhan Can dk.46 x)Yusuf Berk Çebi

Goller: Burhan Eşer (dk. 14 ve 16), Batuhan Karadeniz (dk. 22 ve 44), Camer Aktaş (dk. 63), Yasin Palaz (dk. 71), Mücahit Can Akçay (dk. 87) (Hekimoğlu Trabzon)

 

Misli.com 2. Lig | Hekimoğlu Trabzon 7-0 Sancaktepe (Batuhan Karadeniz 2 gol attı)

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