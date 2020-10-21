Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider kaybetti, Eyüpspor seriyi üç maça çıkardı
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta bu maça kadar çıktığı 5 karşılaşmadan üstün ayrılan Turgutluspor, ilk kayıplarını Serik deplasmanında yaşadı. İstanbul ekibi Eyüpspor, Ankara deplasmanından üç puanla dönerek galibiyet serisini üç maça yükseltti. Sakaryaspor ise evinde bu kez hata yapmadı.
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 6. hafta maçları bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Lige iyi başlangıç yapan Turgutluspor'la birlikte Karacabey Belediyespor sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Ligin iddialı takımlarından Sakaryaspor, evinde Pazarspor'u 2-1'le geçerken Eyüpspor, Mamak deplasmanında üç puana ulaştı.
GÜNÜN SONUÇLARI
Sakaryaspor 2 - 1 Pazarspor
Mamak FK0 - 3 Eyüpspor
Serik Belediyespor2 - 0 Turgutluspor
Bodrumspor0 - 0 Kırklarelispor
Sivas Belediyespor4 - 1 Kardemir Karabükspor
Pendikspor1 - 1 1922 Konyaspor
Karacabey Belediyespor0 - 1 Van Spor
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