Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup şampiyonu Eyüpspor kupasını aldı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Esenler Erokspor Stadı'nda oynanan Silahtaroğlu Vanspor maçının ardından düzenlenen törende Eyüpspor'a kupa ve madalyalarını TFF Başkan Vekili Ali Düşmez verdi.

Kupa töreninde bir konuşma gerçekleştiren Düşmez, "Büyük özveri içerisinde zor bir sezonu tamamladık. Futbol ailesi olarak omuz omuza bugünleri de atlatacağız. Eyüpspor büyük bir emek vererek hak ettiği şampiyonluğa ulaştı.

Başkanımız Sayın Nihat Özdemir, yönetim kurulu arkadaşlarım ve şahsım adına Eyüpspor camiasını tebrik ediyor, önümüzdeki sezon TFF 1. Lig'de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig'e yükselmeyi daha önce garantileyen Eyüpspor, ligin 38. ve son haftasında konuk ettiği Silahtaroğlu Vanspor'u 1-0 yendi.