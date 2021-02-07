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Futbol
Haber Giriş: 07.02.2021 - 09:52 | Son Güncelleme:

Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (7 Şubat 2021)

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Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (7 Şubat 2021)
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İsim sponsoru olduğu 2. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...

Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!

Beyaz Grup'ta Manisa FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta sonu maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.

Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (7 Şubat 2021)

İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...

13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / HACETTEPESPOR – ANKARA DEMİRSPOR
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / HEKİMOĞLU TRABZON - KAHRAMANMARAŞSPOR
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / SARIYER - İNEGÖLSPOR
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ÇORUM FK - KOCAELİSPOR
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / MANİSA FK – AFJET AFYONSPOR
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / GÜMÜŞHANESPOR – NİĞDE ANADOLU FK
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ZONGULDAK KÖMÜRSPOR – ERGENE VELİMEŞESPOR

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Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (7 Şubat 2021)

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