Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (7 Nisan 2021)
İsim sponsoru olduğu 2. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...
Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
Beyaz Grup'ta Manisa FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...
14:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ÇORUM-HEKİMOĞLU TRABZON
15:00 / 2. Lig Beyaz Grup / AFJET AFYONSPOR-KAHRAMANMARAŞSPOR
15:00 / 2. Lig Beyaz Grup / KOCAELİSPOR-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
15:00 / 2. Lig Beyaz Grup / İNEGÖLSPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER
15:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / TURGUTLUSPOR-TARSUS İDMAN YURDU
15:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / SERİK BELEDİYESPOR-SİLAHTAROĞLU VANSPOR
15:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / PENDİKSPOR-KARACABEY BELEDİYESPOR
15:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR-SAKARYASPOR
15:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / ETİMESGUT BELEDİYESPOR-EYÜPSPOR
15:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / BAYBURT ÖZEL İDARE-PAZARSPOR
15:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / SİVAS BELEDİYESPOR-KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
15:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / GMG KASTAMONUSPOR-KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
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