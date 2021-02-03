Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (3 Şubat 2021)
İsim sponsoru olduğu 2. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...
Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
Beyaz Grup'ta Manisa FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / İNEGÖLSPOR-GÜMÜŞHANESPOR
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ERGENE VELİMEŞESPOR-HACETTEPE
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / AMED SPORTİF FAALİYETLER-HEKİMOĞLU TRABZON
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / KOCAELİSPOR-MANİSA
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / SERİK BELEDİYESPOR-TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / KIRKLARELİSPOR-VANSPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR-KARACABEY BELEDİYESPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / EYÜPSPOR-SAKARYASPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / TARSUS İDMAN YURDU-PAZARSPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / TURGUTLUSPOR-MAMAK
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / ETİMESGUT BELEDİYESPOR-KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / BAYBURT ÖZEL İDARE-SİVAS BELEDİYESPOR
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