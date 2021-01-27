Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (27 Ocak 2021)
İsim sponsoru olduğu 2. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...
Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
Beyaz Grup'ta Manisa FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ZONGULDAK KÖMÜRSPOR-İNEGÖLSPOR
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / SARIYER-KOCAELİSPOR
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / MANİSA FK-ÇORUM FK
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / SİVAS BELEDİYESPOR-KIRKLARELİSPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / KIRŞEHİR BELEDİYESPOR-TURGUTLUSPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / VANSPOR FK-TARSUS İDMANYURDU
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / PAZARSPOR-EYÜPSPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / PENDİKSPOR-SERİK BELEDİYESPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / BODRUMSPOR-ETİMESGUT BELEDİYESPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / SAKARYASPOR-KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
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