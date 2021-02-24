Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (24 Şubat 2021)
İsim sponsoru olduğu 2. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...
Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
Beyaz Grup'ta Manisa FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / İNEGÖLSPOR-KOCAELİSPOR
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / AMED SPORTİF FAALİYETLER-ZONDULDAK KÖMÜRSPOR
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ERGENE VELİMEŞESPOR-MANİSA FK
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / NİĞDE ANADOLU-ÇORUM
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ANKARA DEMİRSPOR-SARIYER
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-UŞAKSPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR-PENDİKSPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / PAZARSPOR-SAKARYASPOR
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