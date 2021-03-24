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Futbol
Haber Giriş: 24.03.2021 - 00:14 | Son Güncelleme:

Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (24 Mart 2021)

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Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (24 Mart 2021)

İsim sponsoru olduğu 2. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...

Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!

Beyaz Grup'ta Manisa FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.

Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (24 Mart 2021)

İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...

12:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / KIRŞEHİR BELEDİYESPOR-KARACABEY BELEDİYESPOR
12:30 / 2. Lig Kırmızı Grup / SİVAS BELEDİYESPOR-BODRUMSPOR
14:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / BAYBURT ÖZEL İDARE-KIRKLARELİSPOR
14:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / SERİK BELEDİYESPOR-TARSUS İDMANYURDU
14:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR-VANSPOR
14:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / PENDİKSPOR-PAZARSPOR
14:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / ETİMESGUT BELEDİYESPOR-GMG KASTAMONUSPOR
14:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / TURGUTLUSPOR-KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
14:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / MAMAK-SAKARYASPOR

14:00 / 2. Lig Beyaz Grup / KOCAELİSPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER
14:00 / 2. Lig Beyaz Grup / MANİSA-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR

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Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (24 Mart 2021)

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