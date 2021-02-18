Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (18 Şubat 2021)
İsim sponsoru olduğu 2. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...
Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
Beyaz Grup'ta Manisa FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / UŞAKSPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ÇORUM FK - İNEGÖLSPOR
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / HACETTEPESPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / SARIYER - ERGENE VELİMEŞESPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / KARACABEY BELEDİYESPOR - KIRKLARELİSPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / BAYBURT ÖZEL İDARESPOR - TURGUTLUSPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / BODRUMSPOR - TARSUS İDMANYURDU
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / SAKARYASPOR - VANSPOR FK
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / KIRŞEHİR BELEDİYESPOR - EYÜPSPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / SİVAS BELEDİYESPOR - PAZARSPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / SİVAS BELEDİYESPOR - PAZARSPOR
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