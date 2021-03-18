Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (18 Mart 2021)
İsim sponsoru olduğu 2. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...
Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
Beyaz Grup'ta Manisa FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...
14:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ERGENE VELİMEŞESPOR - İNEGÖLSPOR
14:00 / 2. Lig Beyaz Grup / KAHRAMANMARAŞSPOR - MANİSA FK
14:00 / 2. Lig Beyaz Grup / HEKİMOĞLU TARBZON - GÜMÜŞHANESPOR
14:00 / 2. Lig Beyaz Grup / UŞAKSPOR - HACETTEPESPOR
14:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ANKARA DEMİRSPOR - AFJET AFYONSPOR
14:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - SARIYER
14:00 / 2. Lig Beyaz Grup / AMED SPORTİF FAALİYETLER - ÇORUM FK
14:00 / 2. Lig Beyaz Grup / SANCAKTEP FK - KOCAELİSPOR
14:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / SAKARYASPOR - KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...