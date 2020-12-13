Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (13 Aralık)
İsim sponsoru olduğu 2. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...
Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
Beyaz Grup'ta Manisa FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta sonu maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - ANKARA DEMİRSPOR
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / UŞAK SPOR A.Ş. - ÇORUM FK
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. - SARIYER
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / AMED SPORTİF FAALİYETLER - ERGENE VELİMEŞE SPOR
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / HACETTEPE SPOR - MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / KIRKLARELİSPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR - PENDİKSPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / EYÜPSPOR - KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / BODRUMSPOR A.Ş.- TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
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