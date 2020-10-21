Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta Manisa FK ilk kez takıldı
TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta maçında lider Manisa FK, sahasında ağırladığı Ergene Velimeşespor ile 1-1 berabere kaldı.
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta maçında lider Manisa FK, sahasında ağırladığı Ergene Velimeşespor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Levent Gümüşdere xx, İlke Akman xx, Oğuzhan Yazır xx
Manisa FK: Yusuf xx, Ahmet x (Ümit dk. 86 ?), Recep Burak xx, Emir Alagöz xx, Erhan xxx, Çağrı x (Mustafa dk. 60 xx), Mehmet Yılmaz xx, Nizamettin xx, Hakan xx, Zahit xx, Serdar x (Tayyip dk. 76 x)
Ergene Velimeşespor: Emre xx, Alişan xx, Cihan xx, Mert x (Semih Ceylan dk. 61 xx), Taner x (Furkan dk. 41 xx), Cabir xx, Yüksel xx (Semih Kahraman dk. 76 xx), Eser xx, Çınar xx (Fatih dk. 73 xx), İbrahim Fatih xxx, Ergun x (Alper dk. 60 xx)
Goller: İbrahim Fatih (dk. 45+2 pen.) (Ergene Velimeşespor), Erhan (dk. 66) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Ergun, Fatih, Alişan, Emre, Alper (Ergene Velimeşespor), Erhan (Manisa FK)
GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI;
Hacettepe Spor 3 - 3 Kahramanmaraşspor
Uşak Spor 1 - 3 24Erzincanspor
Çorum FK 4 - 0 Niğde Anadolu FK
Gümüşhanespor 1 - 5 Sancaktepe FK
Şanlıurfaspor 0 - 2 Hekimoğlu Trabzon
Zonguldak Kömürspor 0 - 1 Amed Sportif
Sarıyer (Ertelendi) Ankara Demirspor
Kocaelispor (19:00) İnegölspor
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