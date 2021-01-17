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GeriFutbol Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 2 erteleme maçı oynandı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.01.2021 - 15:38 | Son Güncelleme:

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 2 erteleme maçı oynandı

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Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 2 erteleme maçı oynandı
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Misli.com 2. Lig'de 2 erteleme maçı yapıldı. Çorum deplasmanda Kahramanmaraşspor'u 3-2 yenerken, Şanlıurfaspor ise Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Beyaz Grup'ta 11 ve 15. haftalardan kalan birer maç oynandı.
İnegölspor-Sancaktepe FK arasında bugün oynanması gereken 12. hafta erteleme müsabakası ise yoğun kar yağışı nedeniyle yarına ertelendi.

Yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

11. hafta:
Kahramanmaraşspor-Çorum FK: 2-3

15. hafta:
Şanlıurfaspor-Kocaelispor: 1-1

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta 2 erteleme maçı oynandı

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