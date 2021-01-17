Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 2 erteleme maçı oynandı
Misli.com 2. Lig'de 2 erteleme maçı yapıldı. Çorum deplasmanda Kahramanmaraşspor'u 3-2 yenerken, Şanlıurfaspor ise Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.
Ligde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Beyaz Grup'ta 11 ve 15. haftalardan kalan birer maç oynandı.
İnegölspor-Sancaktepe FK arasında bugün oynanması gereken 12. hafta erteleme müsabakası ise yoğun kar yağışı nedeniyle yarına ertelendi.
Yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
11. hafta:
Kahramanmaraşspor-Çorum FK: 2-3
15. hafta:
Şanlıurfaspor-Kocaelispor: 1-1
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