MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMisli.com 2. Lig Beyaz Grup: Hekimoğlu Trabzon FK 4-1 Amed Sportif
GeriFutbol Misli.com 2. Lig Beyaz Grup: Hekimoğlu Trabzon FK 4-1 Amed Sportif
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 25.09.2020 - 17:48 | Son Güncelleme:

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup: Hekimoğlu Trabzon FK 4-1 Amed Sportif

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup: Hekimoğlu Trabzon FK 4-1 Amed Sportif
Abone Olgoogle-news

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’un 2. haftasında Hekimoğlu Trabzon FK sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 4-1 mağlup etti. Sezon başında Hekimoğlu Trabzon'a transfer olan Batuhan Karadeniz, karşılaşmanın ikinci yarısında forma giydi.

Stat: Yavuz Selim

Hakemler: Yakup Özhan xx, Sinan Bilen xx, Göktuğ Hazar Erel xx

Hekimoğlu Trabzon FK: Abdulaziz xxx, Yasin Palaz xxx, Uğur xxx (Miraç Acer dk.75 x), Sezer Özmen xxx, Bahadır Erol xxx, Samet Yalçın xx (Mustafa Çakır dk. 66 x), Mehmet Sak xxx (Hakan Yavuz dk. 85 ?), Bahadır Taşdelen xxx, Berkay Sefa Kara x (Batuhan Karadeniz dk. 46 xx), Burhan Eşer xxx, Can Erdem xxx (Onur dk. 83 ?)

Amed Sportif: Bekir x, Ümit x, Erman Bulucu x, Emrah Taysı x, Anıl Şahin x (Şerif dk. 79 x), Bünyamin Yürür x, Muhlis İstemi x (Batuhan Kurt dk. 61 x), Oğuzhan x (Zeki dk. 72 x), Sinan x, Yusuf Yağmur x (Güray dk. 71 x), Halil İbrahim Sönmez x

Goller: Yusuf Yağmur (dk. 42) (Amed Sportif), Sezer Özmen (dk. 52), Can Erdem (dk. 53), Burhan Eşer (dk. 78 ve 87) (Hekimoğlu Trabzon FK)

Sarı kartlar: Samet Yalçın (Hekimoğlu Trabzon FK), Sinan, Anıl Şahin (Amed Sportif)

 

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup: Hekimoğlu Trabzon FK 4-1 Amed Sportif

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle