Misli Cafe'nin yeni yıldızı neo8507! Son 3 günde 29 iddaa kuponu ile şov yaptı...

Bu bir ilandır

5 maçlık iddaa kuponu yapıp misli misli oynayarak 13 bin 453 TL kazanan "galatakedisi" geçtiğimiz hafta sonuna damga vurmuştu!

O kuponun hikayesine aşağıdaki haberimizden göz atabilirsiniz...

MİSLİ CAFE'NİN YENİ YILDIZI NEO8507! SON 3 GÜNDE 29 İDDAA KUPONU...

Cumartesi günü Almanya Bundesliga geri dönüyor, Belarus zaten lige ara vermedi ama koronavirüs salgını döneminde buz hokeyi ve masa tenisi de iddaa oyuncuları arasında oldukça popüler oldu.

Misli Cafe'de dikkatleri üzerine çeken "neo8507" de adeta bir masa tenisi avcısı!

2-3 maçlık masa tenisi kuponlarıyla son 3 güne damga vurdu, bilançosuna göz attığımızda ise totalde 29 iddaa kuponu kazandığını gördük!

Kazanç dolu geçen son 3 günde dikkat çeken o kuponlara göz atalım...

Arada "CANLI BAHİS" fırsatları da gözlerden kaçmamış, hemen kazanç elde edilmiş...

"neo8507" adeta masa tenisi ile yatıp kalkmış...





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