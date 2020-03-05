Misli Cafe'de 9 iddaa kuponu üst üste kazandırdı! Yenisini kaçırma...

Bu bir ilandır

Misli.com'un tüm üyeleri kupon ve yorum paylaşarak, birbirini takip ederek, maçlar hakkında tartışarak kazanca Misli Cafe'de ulaşıyor! Bunu artık biliyorsunuz...

2 günde 1.092 kişiye kazandıran "pandelas" fırtına gibi esmişti.

O başarının detaylarına aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz...

MİSLİ CAFE YAZARI HALİL İBRAHİM AĞIŞ ŞOV YAPTI! 9 KUPON ÜST ÜSTE...

Yeni iddaa dönemiyle birlikte artık birçok maça "Canlı" oynayabiliyor, kazancınızı dakikalar içerisinde Misli.com'da hesabınızda görebiliyorsunuz.

Misli Cafe'nin önemli yazarlarından Halil İbrahim Ağış da bu fırsatı kaçırmadı ve profil sayfasında arka arkaya kuponlar paylaştı.

VARAN 1! 250 misli oynadı - hem 437,50 TL kazandı hem de kazandırdı!

VARAN 2-3! 1000 misli oynadı, hem 1.650 TL kazandı hem de kazandırdı!

Varan 4! 200 misli oynadı, hem 590 TL kazandı hem de kazandırdı!

Varan 5! 600 misli oynadı, hem 1.020 TL kazandı hem de kazandırdı!

Varan 6! 1000 misli oynadı, hem 1.500 TL kazandı hem de kazandırdı!

Varan 7-8-9! Üst üste 9 iddaa kuponuyla Misli Cafe'de şov yaptı!

Halil İbrahim Ağış'ın profiline ulaşmak için buraya tıklayın...

Tek yapman gereken Misli.com'a üye olmak ve Misli Cafe'de Halil İbrahim Ağış ile kazanmaya başlamak...

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