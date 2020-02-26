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Futbol
Haber Giriş: 26.02.2020 - 16:13,Son Güncelleme:/

Misli Cafe'de 1 haftada 138 bin TL kazandı! 1 günde 11 iddaa kuponu...

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Misli Cafe'de 1 haftada 138 bin TL kazandı! 1 günde 11 iddaa kuponu...
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Misli.com'un sosyal bahis platformu Misli Cafe bir açıldı, pir açıldı! Yenilenen yüzüyle, üyeleri iddaa oynarken kaynaştıran Misli Cafe'de kuponlarını paylaşan Esinodi, 1 haftada 138 bin TL kazandı...

Bu bir ilandır

Misli.com'un sosyal bahis platformu Misli Cafe yeniden üyeleriyle buluştu, geçtiğimiz haftanın en dikkat çeken ismi ise Esinodi oldu!

Sadece 1 günde 11 kupon tutturan Esinodi, son 1 haftada ise tam 138.026 TL kazanarak "En İyiler" arasına girdi...

"Menemenspor - Adana Demirspor" ile kazanmaya başladı, TEK MAÇ fırsatlarını kaçırmadı!

Misli Cafede 1 haftada 138 bin TL kazandı 1 günde 11 iddaa kuponu...

Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile Bayern Münih arasındaki mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlanmıştı, Esinodi'nin CANLI İDDAA tercihi ise "İY 0.5 ALT" oldu ve 500 TL yatırıp 700 TL kazandı!

Misli Cafede 1 haftada 138 bin TL kazandı 1 günde 11 iddaa kuponu...

Önce "QPR-Derby" maçında kazandı, ardından "Napoli-Barcelona" maçını boş geçmedi.

Gece oynanan "Toronto-Milwaukee" ve "Portland-Boston" NBA maçlarını da CANLI CANLI oynayıp Misli Cafe'nin en dikkat çeken ismi oldu!

Misli Cafede 1 haftada 138 bin TL kazandı 1 günde 11 iddaa kuponu...

Misli Cafede 1 haftada 138 bin TL kazandı 1 günde 11 iddaa kuponu...

Esinodi'nin Misli Cafe profiline ulaşmak için buraya tıklayın!

Hemen buradan Misli.com'a üye olun, Misli Cafe'de kazanan üyeleri takip edip siz de kazananlar arasına katılın...

Kuponlarınızı paylaşıp kazanmaya başladığınızda "En İyiler" arasına adınızı yazdırın!

Misli Cafede 1 haftada 138 bin TL kazandı 1 günde 11 iddaa kuponu...

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

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