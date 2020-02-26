Misli Cafe'de 1 haftada 138 bin TL kazandı! 1 günde 11 iddaa kuponu...

Bu bir ilandır

Misli.com'un sosyal bahis platformu Misli Cafe yeniden üyeleriyle buluştu, geçtiğimiz haftanın en dikkat çeken ismi ise Esinodi oldu!

Sadece 1 günde 11 kupon tutturan Esinodi, son 1 haftada ise tam 138.026 TL kazanarak "En İyiler" arasına girdi...

"Menemenspor - Adana Demirspor" ile kazanmaya başladı, TEK MAÇ fırsatlarını kaçırmadı!

Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile Bayern Münih arasındaki mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlanmıştı, Esinodi'nin CANLI İDDAA tercihi ise "İY 0.5 ALT" oldu ve 500 TL yatırıp 700 TL kazandı!

Önce "QPR-Derby" maçında kazandı, ardından "Napoli-Barcelona" maçını boş geçmedi.

Gece oynanan "Toronto-Milwaukee" ve "Portland-Boston" NBA maçlarını da CANLI CANLI oynayıp Misli Cafe'nin en dikkat çeken ismi oldu!

Esinodi'nin Misli Cafe profiline ulaşmak için buraya tıklayın!

Hemen buradan Misli.com'a üye olun, Misli Cafe'de kazanan üyeleri takip edip siz de kazananlar arasına katılın...

Kuponlarınızı paylaşıp kazanmaya başladığınızda "En İyiler" arasına adınızı yazdırın!





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