Misli, Beşiktaş ile sponsorluk anlaşması imzaladı

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Dijital platformlarda sunduğu yenilikçi bahis deneyimiyle öne çıkan Misli, Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile üç sezonluk resmi bahis sponsorluğu ve forma kol sponsorluğu anlaşmasına imza attı. Anlaşma kapsamında 2025-2026, 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarında Erkek Futbol A Takımı ve 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarında Kadın Futbol A Takımı formalarının kolunda Misli logosu yer alacak.

2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında da iki sezon boyunca Beşiktaş’a resmi bahis sponsorluğuyla destek veren Misli, Türk sporuna farklı branşlarda ve seviyelerde katkı sunma kararlılığını sürdürüyor. Spora duyduğu bu uzun soluklu desteği, Beşiktaş ile tekrar kurduğu iş birliğiyle güçlendirmeye devam ediyor.

Misli, Beşiktaş’ın köklü tarihi, güçlü taraftar yapısı ve rekabetçi ruhuyla yeni sezonda önemli başarılara imza atacağına inanıyor; bu yolculuğun bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyor.