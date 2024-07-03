Misli, Avusturya maçında Şampiyon Oran'la kazandırdı! Türkiye, yine Misli ile kazandı...

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İlandır

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda son 16 turu maçları dün oynanan iki karşılaşma ile sona erdi. Millilerimizin de dahil olduğu 8 takım adına çeyrek finale yazdırmayı başardı. Grup aşamasından bu yana “Şampiyon Oranlar” ile üyelerine normalin üzerinde oranlar sunan Misli, Avusturya – Türkiye karşılaşmasında da en yüksek oranlar ile üyelerine ekstra kazanç sağlamış oldu.

Türkiye’yi tercih edenler daha fazla kazandı

Dün akşam Avusturya ile Türkiye arasında oynanan EURO 2024 son 16 turu mücadelesinde maçın favorisi grubunu lider bitirip Millilerimizle eşleşen Avusturya’ydı. Zorlu karşılaşmada Türkiye’nin galibiyetine açılan oran 3,78’di. EURO 2024’te diğer maçlarda olduğu gibi bu maça da daha yüksek oranlar sunan Misli’de ise Türkiye’nin galibiyetine verilen oran 4.20’ye yükselmişti.

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Maçın henüz ilk dakikasında Merih Demiral’ın golüyle öne geçen Türkiye ilk yarıyı bu skorla önde kapattı. İkinci yarıda dakikalar 59’u gösterirken sahneye yine Merih çıktı ve skoru 2-0’e getirdi. Avusturya’dan bu gole cevap gecikmedi ve 66. dakikada Michael Gregoritsch farkı 1’e indirdi. Maçın kalan bölümü nefes kesti, sonuna kadar mücadele eden Millilerimiz rakibin baskısına rağmen skoru korumayı başararak sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla çeyrek finale yükselen Türkiye’nin rakibi Hollanda oldu. Avusturya karşısında Millilerimize güvenerek “Türkiye kazanır” tercihinde bulunan Misli üyeleri de en yüksek oranlarla kazançlarına kazanç kattı.

Hollanda – Türkiye maçında da “En Yüksek Oranlar” Misli’de!

6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00’de oynanacak EURO 2024 çeyrek final mücadelesinde Türkiye, Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Yarı final yolunda kritik maçın heyecanı Misli’de yer alan en yüksek oranlarla daha da artırıyor. “Türkiye Misliyle kazansın” diye Misli’de yer alan özel oranlarla futbolseverler maçın keyfini en yüksek oranlarla çıkaracak.

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Şampiyonluk yolunda “Şampiyon Oranlar”…

Misli, EURO 2024’e özel açılan etkinliklerde “Türkiye Şampiyon Olur” seçeneğinin de oranını zirveye taşıdı. Türkiye’nin EURO 2024 şampiyonluğuna normalde 28.50 oran verilirken; Misli’de bu oran 50.00’ye yükselmiş durumda.

*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

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