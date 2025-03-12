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MÄ±sÄ±r'da yabancÄ± hakem krizi! Dev derbide Al Ahly sahaya çÄ±kmayÄ±nca hükmen maÄŸlup oldu

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#Zamalek#Al Ahly#YabancÄ± Hakem
MÄ±sÄ±rda yabancÄ± hakem krizi Dev derbide Al Ahly sahaya Ã§Ä±kmayÄ±nca hÃ¼kmen maÄŸlup oldu
OluÅŸturulma Tarihi: Mart 12, 2025 13:05

MÄ±sÄ±r futbolunu yabancÄ± hakem krizi vurdu. Zamalek ile Al Ahly arasÄ±nda oynanmasÄ± planlanan derbi, Al Ahly'nin karÅŸÄ±laÅŸmaya yabancÄ± hakem verilmemesi nedeniyle sahaya Ã§Ä±kmamasÄ± sonrasÄ± oynanmadÄ±. Zamalek karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± hÃ¼kmen kazandÄ±.

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Al Ahly, MÄ±sÄ±r Premier Ligi'nde Zamelek ile oynayacaÄŸÄ± Kahire derbisine yabancÄ± hakem atanmamasÄ± nedeniyle sahaya Ã§Ä±kmadÄ±.

AL AHLY TÃœM Ã‡ABALARA RAÄžMEN Ä°KNA OLMADI

KarÅŸÄ±laÅŸmadan Ã¶nce MÄ±sÄ±r GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Ashraf Sobhi devreye girerek sorunu Ã§Ã¶zmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Ancak tÃ¼m Ã§abalara raÄŸmen Al Ahly, Kahire Stadyumu'na gitmeyi reddetti.

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SAHAYA Ã‡IKMADI, HÃœKMEN MAÄžLUP OLDU

Sahaya Ã§Ä±kmayan ve mÃ¼cadeleyi hÃ¼kmen 3-0 kaybeden MÄ±sÄ±r'Ä±n son ÅŸampiyonu Al Ahly, ligden Ã§ekilme tehdidinde bulundu.

Al Ahly'nin bu eyleminin ligin geleceÄŸi ve bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±sÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k bir tehlikenin habercisi olabileceÄŸi belirtildi. MÄ±sÄ±r Futbol Federasyonu'nun Al Ahly'e nasÄ±l bir yaptÄ±rÄ±m uygulayacaÄŸÄ± merakla bekleniyor.

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MÄ±sÄ±rda yabancÄ± hakem krizi Dev derbide Al Ahly sahaya Ã§Ä±kmayÄ±nca hÃ¼kmen maÄŸlup oldu

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#Zamalek#Al Ahly#YabancÄ± Hakem

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