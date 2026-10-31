Mısır'da Mohamed Salah krizi! Trabzon'a özel heyet gönderiyorlar

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Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı ve bordo-mavili takımdaki kariyerine harika bir başlangıç yapan dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mohamed Salah, bu kez saha dışındaki gelişmelerle gündeme geldi.

Mısır Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan yıldız futbolcunun, teknik direktör Hossam Hassan ile yaşadığı ileri sürülen anlaşmazlık ülke futbolunda geniş yankı uyandırdı.

FEDERASYON TÜRKİYE'YE HEYET GÖNDERECEK

Mısırlı medya profesörü Dr. Mohammed Tharwat'ın gündeme taşıdığı iddiaya göre, iki isim arasındaki görüş ayrılıklarının giderilmesi için Mısır Futbol Federasyonu harekete geçti. Federasyonun, Salah ile doğrudan temas kurmak ve yaşanan sorunu çözüme kavuşturmak amacıyla Trabzon'a bir heyet göndermeyi değerlendirdiği belirtildi.

Tharwat'ın aktardığı bilgilere göre, Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hani Abu Rida ve yönetici Mustafa Azzam da sürecin çözümü için devrede. Planlanan ziyaret kapsamında Mohamed Salah ile bir araya gelinmesi ve teknik heyetle yaşanan fikir ayrılıklarının giderilmesi hedefleniyor. Henüz resmi bir kararın alınıp alınmadığı netlik kazanmazken, federasyonun yıldız futbolcuyla ilişkileri yeniden düzeltmek istediği ifade ediliyor.

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OYUNDAN ALINMASI FİTİLİ ATEŞLEDİ

İddialara göre Salah ile Hossam Hassan arasındaki gerilimin temelinde milli takımın son maçlarında yapılan teknik tercihler bulunuyor. Özellikle Angola karşılaşmasında yıldız futbolcunun oyundan alınması, tartışmaların fitilini ateşleyen gelişmelerden biri olarak gösteriliyor.

Güney Sudan maçı öncesinde ve sırasında yapılan tercihler de anlaşmazlığın büyümesinde etkili oldu.

Dr. Mohammed Tharwat, Salah'ın takım için taşıdığı öneme dikkat çekerek yıldız oyuncunun maçların gidişatını tek başına değiştirebilecek kapasitede olduğunu savundu. Bu nedenle Salah'ın oyundan çıkarılmasına yönelik kararı eleştiren Tharwat, teknik heyetin yıldız futbolcudan daha fazla yararlanması gerektiği görüşünü dile getirdi.

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TRABZON'DAKİ GÖRÜŞME KRİZİ ÇÖZECEK Mİ?

Mısır futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Mohamed Salah'ın milli takımdaki geleceğiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Federasyonun Trabzon'a gerçekleştirmesi beklenen olası ziyaretinin, taraflar arasındaki buzların erimesine katkı sağlayıp sağlamayacağı merak konusu. Salah ile Hossam Hassan arasındaki anlaşmazlığın nasıl sonuçlanacağı ve yıldız futbolcunun milli takımdaki rolünün bundan sonraki süreçte nasıl şekilleneceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

SALAH'IN TRABZONSPOR PERFORMANSI

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Trabzonspor formasıyla bugüne dek 13 resmi maça çıkan Mohamed Salah, 10 gol atıp 5 de asist üreterek toplamda 15 gole doğrudan katkı sağladı.