Mısır, Afrika Uluslar Kupası'nda 2'de 2 yaptı!

Afrika Uluslar Kupası B Grubu'nun ikinci haftasında Mısır ile Güney Afrika kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı Mısır 1-0 kazandı.

Mısır, 45. dakikada Mohamed Salah'ın penaltı golüyle öne geçti.

Mohamed Hany, 45. dakikada kırmızı kart gördü ve Mısır mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

B Grubu'nun diğer maçında, Marakeş Stadı'ndaki mücadelede Angola, Zimbabwe ile 1-1 berabere kaldı. Angola'nın golü 24. dakikada Gelson Dala'dan gelirken Zimbabwe, 45+6'da Knowledge Musona ile golü buldu.

Oynanan 2 maçın ardından puanını 6'ya çıkaran Mısır, son 16 turuna kaldı. Güney Afrika, 3 puanla ikinci sırada yer alırken, Zimbabwe 1 puanla üçüncü, aynı puana sahip Angola ise son sırada bulunuyor.