×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Mısır, Afrika Uluslar Kupası'nda 2'de 2 yaptı!

Güncelleme Tarihi:

#Afrika Kupası#Mısır#Güney Afrika
Mısır, Afrika Uluslar Kupasında 2de 2 yaptı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2025 20:19

Mısır, Afrika Uluslar Kupası B Grubu'nda Güney Afrika'yı 1-0 mağlup etti.

Haberin Devamı

Afrika Uluslar Kupası B Grubu'nun ikinci haftasında Mısır ile Güney Afrika kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı Mısır 1-0 kazandı.
Mısır, 45. dakikada Mohamed Salah'ın penaltı golüyle öne geçti. 

Mohamed Hany, 45. dakikada kırmızı kart gördü ve Mısır mücadeleyi 10 kişi tamamladı. 

Gözden KaçmasınTFF, bahis oynayan 42 temsilciyi PFDKya sevk ettiTFF, bahis oynayan 42 temsilciyi PFDK'ya sevk etti!Haberi görüntüle

B Grubu'nun diğer maçında, Marakeş Stadı'ndaki mücadelede Angola, Zimbabwe ile 1-1 berabere kaldı. Angola'nın golü 24. dakikada Gelson Dala'dan gelirken Zimbabwe, 45+6'da Knowledge Musona ile golü buldu.

Oynanan 2 maçın ardından puanını 6'ya çıkaran Mısır, son 16 turuna kaldı. Güney Afrika, 3 puanla ikinci sırada yer alırken, Zimbabwe 1 puanla üçüncü, aynı puana sahip Angola ise son sırada bulunuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Afrika Kupası#Mısır#Güney Afrika

BAKMADAN GEÇME!