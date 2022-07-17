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Mirkovic'ten Türk futboluyla ilgili çarpıcı yorum: 'Marka oyuncu gelmeli'

#Mirkovic#Fenerbahçe#Türkiye
Mirkovicten Türk futboluyla ilgili çarpıcı yorum: Marka oyuncu gelmeli
İsmail ER

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Mirkovic, Türk futboluyla ilgili yorumlarda bulundu.

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2000-03’te F.Bahçe forması giyen ve şampiyonluk yaşayan Mirkovic dünyanın en büyük ve en ateşli taraftarlarının Türkiye’de bulunduğunu ancak futbol kalitesinin son yıllarda irtifa kaybettiğini söyledi. Tatil için geldiği İstanbul’da Hürriyet’e konuşan Mirkoviç şu değerlendirmeyi yaptı:

OYUNCU KALİTESİ ÇOK FARKLI

“Türkiye’nin ismi duyulmayan değil geçmişteki bizler gibi marka olmuş teknik kapasitesi yüksek yabancı oyunculara ihtiyacı var. Lütfen paraları boşuna harcamasınlar. Bizim dönemimizde F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş ve Trabzon kaliteli oyuncular daha doğrusu marka olmuş takımların oyuncularını kadrolarına katardı. Şimdi ise oyuncu kaliteleri çok farklı.”

Mirkovicten Türk futboluyla ilgili çarpıcı yorum: Marka oyuncu gelmeli

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TÜRK FUTBOLU BREZİLYA GİBİ OLMALI

Türk futbolu bir çıkış yakalıyor sonra dip yapıyor. Neden diye yetkililer soruşturmalı. Türkiye, Brezilya gibi dünyanın her tarafına oyuncu yollamalı. Nedeni basit özüne dönmeli. Geçmişteki gibi Oğuz, Aykut, Bülent, Sergen, Şifo Mehmet, Tanju vs yetenekli oyuncular yetişmemesi için neden yok. Balkan Türkiye gençleri mantalite olarak birbirlerine yakın fakat disiplin sorunu var.

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#Mirkovic#Fenerbahçe#Türkiye

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