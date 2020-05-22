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GeriFutbol Mirkan Aydın ve Helder Barbosa, Türkiye'ye döndü!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.05.2020 - 13:08,Son Güncelleme:

Mirkan Aydın ve Helder Barbosa, Türkiye'ye döndü!

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Mirkan Aydın ve Helder Barbosa, Türkiye'ye döndü!
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TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor'un forveti Mirkan Aydın ve orta saha oyuncusu Helder Barbosa, Türkiye'ye geldi.

Hatayspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında liglere ara verilmesinin ardından Almanya'ya giden Mirkan Aydın ile ülkesi Portekiz'e giden Helder Barbosa'nın Türkiye'ye giriş yaptıkları ve koronavirüs testine tabi tutuldukları bildirildi.

Açıklamada, "Futbolcularımız Mirkan Aydın ve Helder Barbosa, bu sabah ülkemize giriş yapmışlardır. Oyuncularımıza Kovid-19 testi uygulanmış olup sonuçlar beklenmektedir. İlgilerinden ötürü Sofya Büyükelçiliğine, Edirne Valiliği'mize, CHP Hatay Milletvekilimiz Sayın Mehmet Güzelmansur’a ve 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Murat Sancak’a teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

İki oyuncunun da Hatayspor tesislerinde takımdan ayrı çalışacakları belirtildi.

Mirkan Aydın ve Helder Barbosa, Türkiyeye döndü

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