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Mircea Lucescu'dan savaş önlemi! Antalya'dan ayrılmayacak

#Mircea Lucescu#Dinamo Kiev#Ukrayna
Mircea Lucescudan savaş önlemi Antalyadan ayrılmayacak

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ihtimaline karşın önlem alarak takımı bir süre daha Antalya'da çalıştırmaya karar verdi.

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Ukrayna Premier Ligi'nde devre arasına girilirken takımı ikinci sezona hazırlamak için Antalya'da getiren Mircea Lucescu, Ukrayna ile Rusya arasında savaş ihtimalinin belirmesi üzerine yeni bir karar aldı.

KIEV HEDEF OLABİLİR

Dünya, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi konuşurken The Guardian ve Financial Times, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı yönünde haberler yaptı.

ABD hükümeti de ülke vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etmeleri çağrısında bulunurken basında savaş durumunda Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerinden birinin başkent Kiev olacağı iddia edildi.

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DİNAMO KİEV, ANTALYA'DAN AYRILMAYACAK

Bu gelişmelerin ardından yeni bir karar alan Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, takımı bir süre daha Antalya'da tutacak.

Bu gelişmelerin ardından Dinamo Kiev'i çalıştıran Mircea Lucescu da takımı Ukrayna'ya götürmeme kararı aldı.

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Ukrayna Premier Ligi'nde lider Shakhtar Donetsk'in 2 puan gerisinde yer alan Dinamo Kiev devre arası kamp için Antalya'yı tercih ederken 2 haftadır çalışmalarını Türkiye'de sürdürüyor.

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PLANLAR DEĞİŞTİ

Önceki plana göre Dinamo Kiev, Antalya'dan Ukrayna'ya dönüp birkaç gün ara verdikten sonra ikinci kampını yapacaktı.

Savaş olasılığı nedeniyle takımın Antalya'da kalmasına karar veren Lucescu, birkaç günlüğüne ülkesi Romanya'ya giderken daha sonra tekrar Türkiye'ye dönecek.

SEZON 25 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

Ukrayna'da sezonun ikinci yarısı planda değişiklik olmaması durumunda 25 Şubat'ta başlayacak.

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#Mircea Lucescu#Dinamo Kiev#Ukrayna

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