Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalar: 'Erkekler savaşta'

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Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak olan Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Mircea Lucescu'nun sözleri;

Tabii ki biz bu dönemde çok fazla transfer yapamadık, oyuncu kaybettik. Fenerbahçe birçok oyuncu aldı. Aynı zamanda iyi bir hazırlık yapamadık. Avrupa'da bir maç oynadıktan sonra buraya geldik. Ama Fenerbahçe'nin kendi idman tesisleri var, bu hazırlığı yaptı

ERKEK SAVAŞTA

Yarın muazzam seyirci desteği olacak. Bizi sadece kadınlar ve çocuklar destekleyecek. Erkekler savaşta şu anda. Tüm bunları düşününce Fenerbahçe ile bulunduğumuz durum farklı. Ama futbol bunlara bakmıyor, sahadaki oyunla neticeleniyor. Yarın elimizden geldiğince başarılı olmak için hazırlıklarımızı tamamladık

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FENERBAHÇE'NİN TRANSFERLERİ VAR

Fauller tabii ki olacak. Bu biraz taktik durum gibi, abartmaya gerek yok. 8 aydır hiçbir hazırlık sürecimiz olmadı. Fenerbahçe'nin hazırlığı ve transferleri var. Dikkatlice bu maça hazırlanmaya çalıştık

HAKEMLER ABARTABİLİYOR

Tabii ki adil bir oyun oynanması önemli, onlar önceki maçta kontrol sahibiydi. Biz de kontrat ataklarla sonuç aradık. Sonuca bakmamız gerekecek. Önemli olan adil bir oyun. Hakemler durumu abartabiliyor. O kadar faullük bir durum yoktu.

JESUS'UN HAFİFE ALACAĞINI SANMIYORUM

Jesus, tecrübeli ve çok iyi bir teknik direktör. Jesus'un bu maçı doğrudan kazanacağını varsayıp hafife alacağını düşünmüyorum. Geniş bir ekibi olsa da, zor maç olacağını bilecektir. Fenerbahçeli oyuncular çok iyi hazırlandı. Bizim açımızdan oldukça zor bir maç olacak. Koşulları düşündüğümüzde, Ukraynalı futbolcuların yanı sıra akademiden gelen futbolcularla da bir başarı elde etmeye çalışıyoruz

İYİ TRANSFERLER YAPTI

Fenerbahçe, iyi transferler yaptı. Çok yetenekli futbolcuları var. En nihayetinde iyi bir müsabaka olacak. Fenerbahçe maçı domine etmeye çalışacak. Bizim de umudumuz maçın dengeye oturması ve en sonunda kazanmak