Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe kararı! Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr'ı reddetti...

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Jorge Jesus ile yollarını ayırma ihtimali bulunan Fenerbahçe'de teknik direktör alternatifi arayışları sürüyor. Son olarak Mircea Lucescu cephesinde sıcak bir gelişme yaşandı.

Rumen Digisport'ta yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Mircea Lucescu'ya cazip bir teklifte bulundu. Rumen teknik adam bu teklifi, Suudi Arabistan'ın Romanya'ya çok uzak olması ve hava koşulları nedeniyle reddetti.

Söz konusu haberde, Mircea Lucescu'nun Al Nassr'ı reddetme sebebinin Fenerbahçe olduğu belirtildi. Sarı lacivertli kulübün, deneyimli teknik adam için daha makul bir seçenek olduğunun altı çizildi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un, 11 Haziran günü Medipol Başakşehir ile oynanacak Türkiye Kupası finalinin ardından görevden alınmasının beklenildiği kaydedildi.

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