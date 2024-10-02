Mircea Lucescu'dan emeklilik açıklaması

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Romanya Milli Takımının çalıştırdığı son takım olacağını dile getiren 79 yaşındaki çalıştırıcı, "Çok uzun süren kariyerimi Romanya Milli Takımı'nda sonlandırmak için buraya geri dönme ihtiyacı hissettim." ifadelerini kullandı.

Hedefinin hala her maçı kazanmak olduğuna dikkat çeken Rumen teknik adam, "Futbolda bir şey söylemek ve bunu gerçekleştirebileceğinizden emin olmak zordur." sözlerini sarf etti.

Romanya ile Dünya Kupası'nda boy gösterme hedefi olduğuna parantez açan deneyimli teknik direktör, sağlığı ve coşkusu devam ettikçe Romanya'ya destek olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Geçmiş dönemde ülkemizde A Milli Futbol Takımımızı, Galatasaray'ı ve Beşiktaş'ı çalıştıran Mircea Lucescu, 6 Ağustos 2024'te Romanya Milli Takımı'na imzayı atmıştı.