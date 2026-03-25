Mircea Lucescu, yıllar sonra itiraf etti: 'Türkiye'yi seviyorum | Beşiktaş'a paramı bıraktım!'

Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve futbolculardan Radu Draguşin, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Türkiye ile oynayacakları karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenledi.

Mircea Lucescu'nun açıklamaları:

"Her iki taraf için de zor bir maç olacak. Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Türkiye’yi çok seviyorum. Burada çok büyük başarılarım oldu, çok şey kazandım ve kazandırdım. Türk Milli Takımı için birçok futbolcu buldum. Zeki bunlardan biri. Beşiktaş’tan ayrılırken kalan parayı, stadın kapasitesini büyütmeleri için feda ettim ve çok güzel bir stat oldu."

"Türkiye Milli Takımı’nda Arda Güler gibi birçok yıldız oyuncu var. Kenan Yıldız, Merih Demiral, Zeki Çelik… Arda da diğer futbolculara bağlı. Oyun 11’e 11 oynanıyor. Onlar Arda’ya destek verirse, Arda da çok güzel işler yapabilir. Türkiye Milli Takımı’nı saygıyla karşılıyorum."

"Türkiye'de saygı duyduğum hocalar da var. Montella ve Fatih Terim. Fatih Terim, Türk futbolu için çok büyük işler yaptı. Türk futboluna Rumen futbolcular kazandırdı. Türkiye'nin değerlerini biliyorum. Ancak biz de çok değerli bir takımız. Sakatlık sorunları yaşadık ama iyi bir skor için gereken hazırlıkları yaptık."

Radu Draguşin'in açıklamaları:

"Türkiye karşılaşmasını final maçı gibi görüyoruz, bunu da yarın akşam göstereceğiz. Seyirci tarafından çok büyük bir baskı olacak. Kulüp takımıyla da burada oynadım. Türk seyircisi çok baskı yapıyor ama biz alışığız."