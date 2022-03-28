Mircea Lucescu Rusya-Ukrayna savaşı sonrası hayalini açıkladı, o desteğe isyan etti! 'Çatışmalar bitince...'

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Dinamo Kiev'in Rumen teknik direktörü Mircea Lucescu, İngiliz The Guardian Gazetesi'ne kapsamlı bir röportaj verdi ve Rusya-Ukrayna savaşının başladığı günlerde Bükreş'e giderken yaşadıklarını detaylıca anlattı.

76 yaşındaki futbol adamı, savaşın oluşturduğu olumsuz havanın dağılmasında futbolun önemli bir rol oynayacağını söylerken, özlediği ve hayal ettiği şeyleri açıkladı.

Savaşın başladığı 24 Şubat'ta ilk önce gece yarısı uyandığını ve sabah tekrar kalktığında savaşın başladığını öğrendiğini söyleyen Lucescu, "Gecenin bir yarısı uyandım ve havanın ne durumda olduğunu düşündüm. Acaba Şubat ayında fırtına mı vardı? Sonra büyük bir gürültü duydum ve ses korkutucuydu. Tekrar yattım ve sabah alarm beni yeniden uyandırdı. Neler olduğunu öğrendim. Her yerde panik vardı" dedi.

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"OYUNCULARIMA YARDIM EDEBİLMEK İÇİN KIEV'DEN AYRILDIM"

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının birkaç gün sonrasında Kiev'den ayrılan ve ülkesi Romanya'ya giden Lucescu, "Ukrayna'dan ayrılmak istemedim. Bunu sadece Bükreş'te, oyuncularıma Kiev'de olduğundan daha fazla yardım edebileceğimi fark ettiğim için yaptım. Romanya Büyükelçiliği ayrılmam için ısrar etti ve kulübüm de gitmem gerektiğini düşündü. Ama önce, takımdaki oyuncularıma ne olacağını bilmek istedim" diye konuştu.

"80'DEN FAZLA KİŞİYİ BÜKREŞ'E GÖTÜRDÜK"

Dinamo Kiev ve Shakhtar Donetsk'te forma giyen yabancı oyuncuların, Romanya ve Moldova futbol federasyonlarının da desteğiyle ülkeden çıkarıldığını ve kendi ülkelerine gönderildiğini belirten tecrübeli teknik adam, diğer futbolcuları ve ailelerini de Bükreş'e getirmek için çaba gösterdiğini söyledi.

"Kulübün, Kiev'in birkaç kilometre dışındaki antrenman tesislerinde daha güvenli olacaklarını düşündük." diyen Lucescu, "Bükreş'e vardığımda oyuncuları ve ailelerini güvenli bir yere götürmeyi planlamaya başladım. Futbolcuların eşlerini, anne-babalarını ve çocuklarını, toplamda 80'den fazla kişi, iki otobüsle Ukrayna'dan çıkarıp Bükreş'e götürdük. Bunları yaparken bunalmadım. Birilerinin bir şeyler yapması gerekiyordu. Yapabileceğim kadar yardım ettim. Yardım etmek için elimden geleni yaptım. Aileleri güvende ve futbolcular da bundan cesaret alıyor" şeklinde konuştu.

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"OLANLARI GÖRÜNCE RUHUM ACIYOR"

Savaş nedeniyle Ukrayna'da yaşananlardan büyük üzüntü duyduğunu söyleyen başarılı çalıştırıcı, "Bükreş'e giderken tanık olduğum sahneler benim için zordu. Çocukları olan insanlar, sınırdan kilometrelerce uzakta arabalarını bırakıp bir elinde bagaj, diğerinde çocuklarla sınıra daha hızlı varmayı umarak yürüyorlardı. Sınırdaki araba kuyrukları muazzamdı. Gelişmelerden haberdar olmaya çalışıyorum ancak haberleri çok fazla izlemiyorum. Ukrayna'da olanları gördüğümde ruhum acıyor" ifadelerini kullandı.

"FUTBOL BİRÇOK KİŞİYİ CESARETLENDİREBİLİR"

Dinamo Kiev 19 Yaş Altı Takımı, 6 Nisan'da UEFA Gençlik Ligi'nde Sporting'le karşılaşacak ve bu maç, bir Ukrayna takımının savaş başladığından bu yana oynadığı ilk resmi maç olacak. Maçın 6 Nisan'a ertelenmesinde büyük çaba sarf eden Mircea Lucescu, savaş devam ederken futbol maçı oynanmasına yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

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"Birçok insanın, bazılarının savaşırken bazılarının futbol oynamasının ahlaki olarak yanlış olduğunu söyleyeceğini biliyorum" diyen Rumen teknik adam, "Ama herkes kişisel olarak savaşabilir, ülkede olanlara yardım etmek veya onları desteklemek için ellerinden geleni yapabilirler. Sahadaki performans pek çok kişiyi cesaretlendirebilir ve ilham verebilir." şeklinde konuştu.

"ŞU AN REKABETE YER YOK, BİZ BİRİZ"

Sezonu sahada bitirmeyi dilediğini ancak bunun mümkün olmadığını belirten 76 yaşındaki teknik adam, Ukrayna'daki tüm kulüplere şu an aynı şekilde baktığını ve rekabetin devre dışı olduğunu söyleyerek "Sezonun sahada bitmesini isterdim ama şu anda çok zor. Güney Amerikalıların evlerine dönmesiyle Shakhtar 10'dan fazla oyuncusunu kaybetti. Şu anda rekabete yer yok, biz biriz. Birbirimize bağlıyız ve mümkün olduğunca yardım etmeye çalışıyoruz. Tek amacım bu. 2014'te Shakhtar'da çalışırken de benzer bir şey yaşadım." ifadelerini kullandı.

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SAVAŞ DESTEKLERİNE TEPKİ: "BARIŞI NASIL SAĞLAYACAĞIZ?"

Savaşa destek veren bazı sporculara tepki gösteren 76 yaşındaki teknik adam, "İşgalden yana konuşanların görevden alınması gerektiğine inanıyorum çünkü sporun bununla hiçbir ilgisi yok. Spor, adil oyun ve tutkuyla ilgili olmalıdır. Savaşa destek vermek, bir sporcunun yapısında olmamalı. Bunun hakkında olumlu konuşanlar propaganda kurbanlarıdır, bunu kimse yapamaz. Ukrayna'da yaşananların bedelini Rus sporcularının ödememesi gerektiğini söyledim ve birçoğu bunun için bana tepki gösterdi. Ancak sporun barış çabalarına katkıda bulunabileceğine inanıyorum. Belki kabul ettiremez ama hepimizin istediği bir şeye giden yolu açabilir. Çatışmalar bittikten sonra ne yapacağız? Aramızdaki barışı nasıl sağlayacağız?" dedi.

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"HAYALİM HALKIN YENİDEN GÜLÜMSEDİĞİNİ GÖRMEK"



Lucescu yaşanan kritik günlere rağmen emekli olmayı düşünmüyor ve sahalara döneceği günün hayalini kuruyor. Başarılı teknik adam, "Günlük rutinimi özlüyorum, antrenmanları özlüyorum çünkü onların hepsi benim çocuklarım. Oğlum (Razvan Lucescu) PAOK'un teknik direktörü olduğu için şanslıyım ve onun maçlarını her zaman takip ediyorum. Benim hayalim ve tek isteğim Ukrayna'nın ve halkının yeniden gülümsediğini görmek. Enerjim olduğu ve sağlıklı olduğum sürece asla durmayacağım ve çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.