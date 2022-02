Mircea Lucescu o iddiaları yalanladı! Dinamo Kiev'in Antalya kampı hakkında açıklama...

Haberin Devamı

Lucescu, “Bu kamp 2 ay öncesinden planlandı. İlk 10 gün kampımızı yaptık. 3 günlük ara verdik, takım Kiev'e gitti ve tekrar Antalya'ya geldi. Ayın 22'sinde Kiev'e döneceğiz" dedi.

'PLANLI ŞEKİLDE KAMP YAPTIK'

Ukrayna Premier Ligi'nde devre arasına girilirken takımı Dinamo Kiev'i ikinci sezona hazırlamak için Antalya'da getiren Mircea Lucescu, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ihtimaline karşı önlem alarak takımı bir süre daha Antalya'da çalıştırmaya karar verdiği yönünde çıkan haberlere tepki gösterdi. DHA muhabirine özel açıklama yapan teknik direktör Mircea Lucescu, sezon hazırlıklarının aylar öncesinden planlandığını belirterek, “Bu kamp 2 ay öncesinden planlandı. İlk 10 gün kampımızı yaptık. Takımımız 3 günlüğüne Kiev'e gitti. Ben de 3 günlük arada eşimin yanına Bükreş'e gittim. Oradan direkt Antalya'ya kamp alanına geldim. Takım da yine Antalya'ya geri geldi. Biz planlı bir şekilde kamp yaptık. 22 Şubat'ta Kiev'e döneceğiz. Hakkımda çıkan haberler tamamen asılsız" dedi.

KALECİ BOYKO: ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Takımın kalecisi ve 2015-16 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen Denys Boyko, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti. Denys Boyko, sezona hazırlık kampının çok güzel geçtiğini anlattı. Antalya'da hava şartlarının da iyi olduğunu belirten Boyko, “Türkiye ligi futbolda güzel bir ligdi. Türkiye Süper Ligi'nde her zaman atak yapan takımlar ön plandaydı. Benim Beşiktaş'ta oynadığım zamanda genelde çok yabancı vardı. Güzel bir süreç geçirdim. Çok güzel deneyim kazandım. Şu an kendi ligime ağırlık verdiğim ve çok yoğun olduğum için Türkiye'deki ligi fazla takip edemiyorum ama Türkiye Süper Ligi her zaman ön plandaydı" dedi.

'HER ZAMAN ÖN PLANDAYIZ'

Dinamo Kiev'deki çalışmalar ve hedeflerini DHA'ya değerlendiren Denys Boyko, “Biz her zaman şampiyonluğa oynayan bir takımız. Çok güzel zaman geçiriyoruz. Gerek Şampiyonluk Kupası, gerek Süper Kupa, gerekse Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanmak konusunda biz her zaman ön plandayız ve şampiyonluğa oynuyoruz" diye konuştu.

'ÇOK İYİ HAZIRLIK MAÇLARI YAPIYORUZ'

Ukrayna Premier Ligi'ndeki ikinci sezona çok iyi başlayacaklarını ifade eden Denys Boyko, “Çok güzel şartlar var burada. Çok iyi hazırlık maçları yapıyoruz. Özellikle 3'ücü kampımızda hava durumu çok iyi. İnşallah güzel şekilde kampı geçirip ikinci turu da güzel bitirip şampiyon olacağız" dedi.

KARAVAEV: TÜRKİYE ARTIK EVİM GİBİ

2017 yılı ara transfer döneminde Fenerbahçe'de forma giyen sağ bek oyuncusu Oleksandr Karavaev, “Yaklaşık 12 yıldır Türkiye'ye kamplara geliyorum, artık kendi evim gibi. Fenerbahçe'de de oynadım. Çok güzel zamanlar geçirdim. Fenerbahçe'nin çok güzel taraftar kitlesi var. Bana bunu hissettirdiler. Her zaman Türkiye'de oynamayı çok sevmişimdir. Olursa gene oynarım" dedi.

'ŞAMPİYONLUĞA, LİDERLİĞE OYNUYORUZ'

Antalya'da sahalardaki ve otellerdeki şartların çok güzel olduğunu belirten Oleksandr Karavaev, DHA'ya verdiği özel röporajda “Çok güzel zaman geçiriyoruz. Çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar sonucunda gideceğiz. Umarım orada da güzel sonuçlar alacağız, sonuçta şampiyonluğa liderliğe oynuyoruz. Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Çok güzel hizmet veriyorlar. Bütün Ukrayna'daki takımların hemen hemen hepsi buraya kamplara şartlar iyi olduğu için geliyor" diye konuştu.

ANTRENMANDA FISKİYE ŞAŞKINLIĞI

Teknik direktör Mircea Lucescu'nun yönettiği antrenman sırasında sahadaki fıskiyeler açıldı. Çalışma esnasında ıslanan oyuncular bir anda şaşkınlık yaşadı. Lucescu görevlilere uyarıda bulunarak, fıskiyeleri kapattırdı. Fıskiyelerin kapanmasıyla antrenman hız kesmeden devam etti.