MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMircea Lucescu: Koronavirüsten korkmuyorum
GeriFutbol Mircea Lucescu: Koronavirüsten korkmuyorum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 10.03.2020 - 08:41,Son Güncelleme:/

Mircea Lucescu: Koronavirüsten korkmuyorum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mircea Lucescu: Koronavirüsten korkmuyorum
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edilen A Milli takımın eski çalıştırıcısı Mircea Lucescu, koronavirüs salgını ile ilgili ilginç bir açıklama yaptı.

Romanya'da koronavirüs endişesi nedeniyle spor organizasyonlarına 1000'den fazla seyircinin alınmaması kararı sonrası Mircea Lucescu'dan açıklama geldi.

Fenerbahçe ile adı anılan A Milli takımın eski çalıştırıcısı Lucescu, koronavirüs salgınından korkmadığını ifade etti.

Lucescu açıklamasında, "Bu koronavirüsün ne kadar süreceği bilinmiyor. Romanya için çıkan bu kararı da anlamadım. Bin seyirci... Kimin geleceğine nasıl karar vereceksiniz? Ben koronavirüsten korkmuyorum" ifadelerini kullandı.

Rumen teknik adam, milli takımdan ayrıldıktan henüz bir takımla anlaşmadı.

12
Son Dakika | Fenerbahçenin teknik direktör kararı
Son Dakika | Fenerbahçe'nin teknik direktör kararı!

Mircea Lucescu: Koronavirüsten korkmuyorum

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle