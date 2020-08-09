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Futbol
DHA
Haber Giriş: 09.08.2020 - 16:58,Son Güncelleme:

Mircea Lucescu, Kenan Karaman'ı istiyor

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Mircea Lucescu, Kenan Karaman'ı istiyor
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Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü Mircea Lucescu, Türkiye A Milli Takımı'ndan öğrencisi olan Kenan Karaman'ı takımında görmek istiyor.

Sezonu Almanya Bundesliga ekibi Fortuna Düsseldorf’da tamamlayan ancak takımının küme düşmesiyle birlikte takımdan ayrılma kararı alan Kenan Karaman’ın son talibi Ukrayna ekibi Dinamo Kiev oldu. Teknik direktör Mircea Lucescu, hücum oyuncusunu takımında görmek istediğini iletti.

Kenan Karaman’a Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü olduğu dönemde milli formayı teslim eden Lucescu, oyuncu ile görüşme yaptı. 2 milyon Euro’ya serbest kalma maddesi bulunan Karaman da Lucescu ile çalışamaya sıcak bakıyor.

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