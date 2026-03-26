Mircea Lucescu: 'Hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu'

Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2026 23:07

Romanya Milli Takımı teknik direktörü Mircea Lucescu, A Milli Takım karşısında aldıkları 1-0'lık mağlubiyeti, "Defansın bir saliselik dikkatsizliği sonucu belirledi. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu." sözleriyle değerlendirdi.

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri yarı finalinde konuk ettiği Romanya'yı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Romanya teknik direktörü Mircea Lucescu, hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Rumen teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

"Çok dengeli bir maç oldu, zaten öyle geçmesini bekliyorduk. Defansın bir saliselik dikkatsizliği sonucu belirledi. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu.

Türk Milli Takımı'nı çok beğeniyorum, iyi bir hocaları var. Biz Türkiye'yi durdurmaya çalıştık. Ama o hata hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldırdı bize."

"BU TAKIMI BEN İNŞA ETTİM"

"Bu takımı tabii ki ben inşa ettim. Sadece Hakan Çalhanoğlu değil Merih Demiral, Zeki Çelik ve Kaan Ayhan gibi oyuncular benim zamanımda gelmişti. Belki o dönem sonuçlar alamadım ama bu takım sonuçları almaya başladı.

Romanya’da da bunu yapmaya çalışıyorum, gençleştirmeye çalışıyorum. Umarım Romanya da ileride bu sonuçları alır ve onlara verdiğim katkıyı hatırlarlar."

"ROMANYA'DA 200 BİN EUROYA, TÜRKİYE'DE 70 MİLYON EUROYA OYUNCU ALINIYOR!"

"Romanya'da, futbolda bazı hatalar yapıldı. O yüzden bu durumlara düştük. Türk futbolu iyi dönemden geçiyor. Çok iyi yatırımlar yapıldı. Gelen yabancılar, Türk futbolculara örnek oldu. Bundan Türk futbolu kazançlı çıktı. Ayrıca iki ülke arasındaki farkı söyleyeyim. Romanya'da 200 bin euroya transfer yapılıyor. Türkiye'de 70 milyon euroya futbolcu alınıyor. Fark bu."

