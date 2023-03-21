Mircea Lucescu: Geçen yaz Fenerbahçe'ye gidebilirdim!

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Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'in Rumen teknik adamı Mircea Lucescu, ülkenin Rusya ile savaşta olmasına rağmen neden takımın başında kaldığını açıkladı. 77 yaşındaki futbol insanı, sebeplerini açıklarken Fenerbahçe ile ilgili de bir itirafta bulundu.

MİRCEA LUCESCU: BEN KORKAK DEĞİLİM!

Romanya'da yayın yapan Sport Total radyosuna konuşan tecrübeli adam şunları söyledi:

"Neden hala Ukrayna'da olduğumu merak ediyorsun değil mi? Ben hiçbir zaman korkak olmadım. Şimdi de olmadım, her şey çok zor durumda olduğunda da olmadım."

"Şu an içinde bulunduğumuz durumu biliyorsunuz. Bu durumu bahane ederek yazın Fenerbahçe'ye gidebilirdim. Ama 2 yıl önce Dinamo Kiev benimle görüştü ve beni ikna etti. Ben de takımın başına geçtim ve başarılı oldum."

"Kiev'de kaldım çünkü futbolsuz yaşayamıyorum. Ama burada ne zamana kadar kalacağımı bilmiyorum. Çünkü bazı anlar geliyor ve benden bu kadar demek zorunda kalıyorsunuz."



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LUCESCU, FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV MAÇINDA TRİBÜNLERE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ



Süper Lig'de 2021/2022 sezonunu 73 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği) Şampiyonlar Ligi'nin ikinci ön eleme turunda mücadele etmeye hak kazanmıştı. Temsilcimiz bu turda Dinamo Kiev ile eşleşmişti. Turu geçen takım, turnuvaya katılmak için üçüncü ön eleme turunda oynamaya hak kazanacaktı.

Turun ilk etabı Dinamo Kiev'in sahasında oynanacaktı fakat Rusya - Ukrayna Savaşı sebebiyle maç Polonya'da oynanmıştı. Miejski Stadyumu'nda yapılan mücadele 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. Ama bu maçın rövanşında yaşananlar gündeme damgasını vurdu.

Rövanş maçı ise Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanmıştı. Maç oldukça dostane bir havada başladı. Fakat karşılaşmanın 57. dakikasından itibaren bu dostane hava yerini gerginliğe bıraktı.





PUTİN TEZAHÜRATI MÜCADELEYE DAMGASINI VURDU

Mücadelenin 57. dakikasında Vitaliy Bukalski, Dinamo Kiev'i 1-0 öne geçiren golü attı. Fakat Ukraynalı oyuncu, bu gole sevinirken Fenerbahçe tribünlerini tahrik etti. Bunun üzerine sarı lacivertli tribünler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in lehine tezahürat yaptı.

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Fenerbahçe Attila Szalai'nin 88. dakikasında attığı golle maçı uzatmaya götürdü. Fakat 114. dakikasında eski futbolcusu Oleksandr Karavayev'in golüne engel olamadı ve maçı 2-1 kaybederek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynamaya hak kazandı. Fakat maçın ardından Lucescu verdiği demeçle gündeme damgasını vurdu.

Basın toplantısına katılmayı reddeden Rumen teknik adam, basın mensuplarına şu demeci verdi: "Her şey planımız dahilindeydi, işledi ve kazandık. Ama taraftarları hesaba katamamışız. Böyle tezahüratlar beklemezdim, yazık..."

FENERBAHÇE, AVRUPA'DA KİEV'İ ELEDİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme turlarını geçti ve turnuvaya katılım hakkı kazandı. Dinamo Kiev ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off etabında Portekiz ekibi Benfica'ya toplamda 5-0'lık bir skorla elendi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ettŞampiyonlar Ligi'nin ikinci ön eleme turunda gerginlik yaşayan bu iki ekip, kura çekiminin ardından Avrupa Ligi'nde aynı gruba (B grubu) düştü. Herkes yeniden bir gerginliğin oluşmasından endişelendi.

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İki ekip arasındaki ilk maç Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynandı. Fenerbahçe taraftarı, bu maça özel ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış dünyada barış!" sözünün yer aldığı bir kareografi hazırladı. Maçı Fenerbahçe 2-0 kazandı.

B grubunun son maçında ise gülen taraf yine Fenerbahçe oldu. Rakibini Arda Güler ve Willian Arao'nun ayağından bulduğu gollerle 2-0 yenen Fenerbahçe, grubunu 14 puanla lider olarak tamamladı ve turnuvanın son 16 turuna katılmaya hak kazandı. 6 maçta 1 puan toplayan Dinamo Kiev ise grubu sonuncu bitirdi ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.



77 yaşındaki Mircea Lucescu, ülkemizi yakından tanıyan bir isim. 2000/2001 sezonunda Galatasaray'ın başına geçen Rumen teknik adamın Türkiye'deki ilk macerası sarı kırmızılı ekiple oldu. Galatasaray'ı 2 yıl çalıştıran Lucescu, takımıyla birlikte 2001/2002 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Lucescu önderliğindeki Galatasaray aynı zamanda 2000/2001 sezonunun UEFA Süper Kupası mücadelesinde, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid'i 2-1 mağlup ederek kupayı sarı kırmızılı müzeye götürdü.

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Not: UEFA Süper Kupası, her sezonun sonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonlarının oynadığı tek maçın sonucunda sahibini buluyor.

30 Haziran 2002 tarihinde Galatasaray'dan ayrılan Lucescu, sarı kırmızılıların ezeli rakibi olan Beşiktaş'ın başına geçti. 2002/2003 ve 2003/2004 sezonlarında Beşiktaş'ı çalıştıran Lucescu, 2002/2003 sezonunda Türkiye Süper Ligi'ni siyah beyazlı ekibe kazandırmayı başardı. Kara Kartal lakaplı ekip efsanevi 2-0'lık Chelsea galibiyetini de Rumen teknik adam takımın başındayken aldı.

30 Haziran 2004 tarihinde Beşiktaş'tan ayrılan Lucescu'nun ülkemizle yolları 13 yıl sonra yeniden kesişti. Türkiye Futbol Federasyonu, 4 Ağustos 2017 tarihinde Lucescu'nun A Milli Takım'ın başına geçtiğini açıkladı. A Milli Takım ile birlikte 17 maça çıkan 77 yaşındaki futbol insanı, 1.06 puan ortalaması yakaladı ve 11 Şubat 2019 tarihinde görevinden ayrıldı.

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DİNAMO KİEV, UKRAYNA LİGİ'NDE 4. SIRADA

Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev, bu sezon beklentilerin gerisinde. Mavi beyazlı ekip bu sezon çıktığı 18 maçta 33 puan topladı ve 4.sırada. Kiev ekibinin ezeli rakibi Shakhtar Donetsk ise 42 puanla birinci sırada bulunuyor.

23 Temmuz 2020 tarihinde başkent ekibinin başına geçen Mircea Lucescu, 2020/2021 sezonunda Ukrayna'da adeta fırtına estirdi. Dinamo Kiev o sezon Ukrayna Ligi'ni, Ukrayna Kupası'nı ve Ukrayna Süper Kupası'nı kazandı. 2021/2022 sezonuna da şampiyonluğunu korumak için başlayan takım, Rusya - Ukrayna Savaşı sebebiyle son şampiyon unvanını koruyamadı. Lucescu'nun ekibi liglere ara verilmeden önce 45 puanla en yakın rakibi Shakhtar Donetsk'in 2 puan gerisindeydi.