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Futbol
Haber Giriş: 05.03.2020 - 21:49,Son Güncelleme:/

Mircea Lucescu: "Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım" | Son dakika haberleri

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Mircea Lucescu: "Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım" | Son dakika haberleri
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Fenerbahçe ile ismi anılan Mircea Lucescu, Rumen basınına çarpıcı açıklamalar yaptı. Lucescu, sarı-lacivertli kulübü şampiyon yapanbileceğini söyledi.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından gündeme gelen isimlerden Mircea Lucesu konusunda Romanya'dan çarpıcı bir iddia geldi.

Rumen basınında yer alan habere göre; Lucescu yakın çevresine "Birkaç takviye ile Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım" dedi.

Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan Lucescu'nun Fenerbahçe ile de mutlu sona ulaşma konusunda hevesli olduğu vurgulandı.

Mircea Lucescu: Fenerbahçeyi şampiyon yaparım | Son dakika haberleri

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