Mircea Lucescu: 'Fenerbahçe'ye gidebilirdim ama istemedim'

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Daha önce ülkemizde A Milli Takım, Galatasaray ve Beşiktaş'ı çalıştıran Mircea Lucescu, yaz aylarında Fenerbahçe'den teklif aldığını söyledi.

JESUS'TAN ÖNCE GİDEBİLİRDİM

Konuyla ilgili açıklama yapan Lucescu, "Fenerbahçe, Jorge Jesus'tan önce beni istedi. Yaz aylarında Fenerbahçe'ye imza atabilirdim. Ancak Dinamo Kiev'i içinde bulunduğu durumda bırakamazdım. Bu benim karakterim değil" dedi.

KORKAK DEĞİLİM

Tecrübeli teknik adam, daha önce Kiev'de kalma sebebini "Neden hala Ukrayna'da olduğumu merak ediyorsun değil mi? Ben hiçbir zaman korkak olmadım. Şimdi de olmadım, her şey çok zor durumda olduğunda da olmadım. Kiev'de kaldım çünkü futbolsuz yaşayamıyorum. Ama burada ne zamana kadar kalacağımı bilmiyorum. Çünkü bazı anlar geliyor ve benden bu kadar demek zorunda kalıyorsunuz." ifadeleriyle açıklamıştı.

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JESUS İLE GERGİNLİK YAŞAMIŞTI

Kadıköy'de oynanan Avrupa Ligi grup maçında sahadan Fenerbahçe'nin 2-1'lik galibiyetle ayrılmasının ardından Lucescu, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum ama Avrupa seviyelerinde böyle oynamamaları gerek. Çok fazla faul yaptılar. Oyuncularım hastanelik oldu. Kalecim sakatlandı" demişti.

Jesus ise Lucescu'nun sözlerine, "Dinamo Kiev'in ilk yarıda yapmak istediği şey, taktik faullerle bizi durdurmaktı. 25. dakikada kalecileri vakit geçirmeye başlamıştı. Futbolda bunların olmaması gerekiyor. Ukrayna'da böyle mi bilmiyorum ama oyuncuların bunu yapmaması gerekiyor. Lucescu'ya çok saygı duyuyorum. Teknik direktör olarak kalitesini kanıtlamış bir isim ama ona şöyle bir tavsiyede bulunabilirim, maçın istatistiklerine bakabilir. Dinamo Kiev, sürekli Fenerbahçe'yi faul yaparak durdurmaya çalıştı" şeklinde yanıt vermişti.

Ayrıca, Jorge JESUS, Dinamo Kiev kalecisi Georgiy Bushchan’a müsabakanın ardından hareketleriyle tepki göstermişti.

Basın toplantısında da konuyla ilgili açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, "Sözlerle değil ama el işaretleriyle kalecilerine artık istediğin kadar yerde yatabilirsin demek istedim." sözleriyle tepkisinin nedenini aktarmıştı.

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FENERBAHÇE GRUPTADA ELEDİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme turlarını geçti ve turnuvaya katılım hakkı kazandı. Dinamo Kiev ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off etabında Portekiz ekibi Benfica'ya toplamda 5-0'lık bir skorla elendi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci ön eleme turunda gerginlik yaşayan bu iki ekip, kura çekiminin ardından Avrupa Ligi'nde aynı gruba (B grubu) düştü. Herkes yeniden bir gerginliğin oluşmasından endişelenmişti.

İki ekip arasındaki ilk maç Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynandı. Fenerbahçe taraftarı, bu maça özel ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış dünyada barış!" sözünün yer aldığı bir kareografi hazırlamıştı. Maçı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

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B grubunun son maçında ise gülen taraf yine Fenerbahçe olmuştu. Rakibini Arda Güler ve Willian Arao'nun ayağından bulduğu gollerle 2-0 yenen Fenerbahçe, grubunu 14 puanla lider olarak tamamladı ve turnuvanın son 16 turuna katılmaya hak kazanmıştı. 6 maçta 1 puan toplayan Dinamo Kiev ise grubu sonuncu bitirdi ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmişti.