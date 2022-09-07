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Mircea Lucescu: 'Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını tahmin ediyorum'

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#Lucescu#Fenerbahçe#Dinamo Kiev
Mircea Lucescu: Fenerbahçenin şampiyon olacağını tahmin ediyorum
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 19:20

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında yarın Fenerbahçe’ye konuk olacak Dinamo Kiev’de teknik direktör Mircea Lucescu, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi’nde oynadıkları son müsabakadan etkilenmediklerini söyleyen Lucescu, "Oyuncularımız profesyonel. Etkilenmiyoruz. Burada önemli seviyede maç oynamak için geldik. Futbol açısından geçen maç çok güzel atmosferde geçti" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un oyun planında çok fazla değişiklik olmayacağını kaydeden deneyimli çalıştırıcı, "Jesus’un sistem olarak çok değiştiğini düşünmüyorum. Sonuçta orta sahadan bir oyuncuyu defansa çekip 3’lü hat oluşturuyor. Yeni gelen iyi oyuncular oldu Batshuayi gibi. 29-30 yaşlarında yeni oyuncular geldi" ifadelerini kullandı.

"KİEV’DEN GELİRKEN 11 SAAT OTOBÜS YOLCULUĞU YAPARAK GELDİK"

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı "Görevi bırakabilirim" açıklamasını yaptığı sırada biraz duygusal olduğunu dile getiren Lucescu, "Zor zamanlar geçiriyoruz. Kiev’den gelirken 11 saat otobüs yolculuğu yaparak geldik. İyi bir maç oynamak için geldik" diye konuştu

Tecrübeli çalıştırıcı, ligdeki kötü gidişatlarına da değinerek, "Negatif serimiz oldu ligde. Yıllarca domine ettiğimiz ligdi. Oyuncular Ukrayna’da bile şehirden şehire giderken başlarına ne geleceğini bilmiyorlar. Ailelerini, çocuklarını düşünüyorlar. Avrupa ligi olduğu için en iyi oyunumuzu oynamaya çalışacağız" açıklamasını yaptı.

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"FENERBAHÇE’NİN LİGDE ŞAMPİYON OLACAĞINI TAHMİN EDİYORUM"

Fenerbahçe’nin çok iyi bir takım kurduğunu ve ligde şampiyon olacağını tahmin ettiğini belirten Mircea Lucescu, "Bu dönemde iyi çalıştılar. Hem tecrübeli hem yüksek seviyelerde futbolcuları var. Başkan Ali Koç, çok iyi bir hoca getirdi. Türkiye liginde 1’inci olmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Gruptaki ilk maçı kazanmak istediklerini kaydeden Lucescu, son olarak şunları söyledi:

"Maçı oynayacağız göreceğiz. Kimse oynamadan ’kazanacağız’ diyemez. Oynayıp göreceğiz. Sonuçta Fenerbahçe de ilk maçını kazanmak için istekli olacak. Biz de istiyoruz. Eleme maçı değil grup maçı. Alabildiğimizi almaya çalışacağız. Neticesi Aralık ayında belli olacak."

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#Lucescu#Fenerbahçe#Dinamo Kiev

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