Mircea Lucescu: Fenerbahçe hak etti

Haberin Devamı

Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan ve Avrupa kupalarına veda eden Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu maç sonrası açıklamalarda bulundu.

"Öncelikle Fenerbahçe'yi tebrik etmek istiyorum. Çok iyi oynadılar ve haklı bir galibiyet aldılar. İki önemli hata yaptık. İkisi de golle sonuçlandı. Ancak bu demek değil ki Fenerbahçe hak etmedi. Fenerbahçe'nin iyi oynadığını düşünüyorum."

"İlk yarı kötü oynadık ama 2. yarı futbolcularım karakterlerini ortaya koydu. Onları da tebrik etmek istiyorum."