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Mircea Lucescu: Fenerbahçe hak etti

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#Dinamo Kiev - Fenerbahçe#Lucescu#Sporanasayfa
Mircea Lucescu: Fenerbahçe hak etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 02:07

Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu, 2-0'lık Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan ve Avrupa kupalarına veda eden Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu maç sonrası açıklamalarda bulundu.

"Öncelikle Fenerbahçe'yi tebrik etmek istiyorum. Çok iyi oynadılar ve haklı bir galibiyet aldılar. İki önemli hata yaptık. İkisi de golle sonuçlandı. Ancak bu demek değil ki Fenerbahçe hak etmedi. Fenerbahçe'nin iyi oynadığını düşünüyorum."

"İlk yarı kötü oynadık ama 2. yarı futbolcularım karakterlerini ortaya koydu. Onları da tebrik etmek istiyorum."

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#Dinamo Kiev - Fenerbahçe#Lucescu#Sporanasayfa

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