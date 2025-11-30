Mircea Lucescu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için Dünya Kupası kura çekimini reddetti

Haberin Devamı

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

A Milli Futbol Takımı'mızın Dünya Kupası play-off turunda oynayacağı Romanya maçı öncesi, Rumen teknik adam İstanbul'a gelme kararı aldı.

DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİNİ REDETTİ

Lucescu, derbiyi yerinde izlemek ve Türk futbolcuları analiz etmek istiyor. Öte yandan tecrübeli teknik adam, 5 Aralık günü Dünya Kupası kura çekiminde yer almayacak.

Rumen basını, Lucescu'nun sağlık sorunları ve ilerleyen yaşı nedeniyle ABD'de yapılacak kura çekimi yerine İstanbul'a gelmeyi tercih ettiğini ifade etti.