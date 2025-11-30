×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Mircea Lucescu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için Dünya Kupası kura çekimini reddetti

Güncelleme Tarihi:

#Mircea Lucescu#Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi#Süper Lig
Mircea Lucescu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için Dünya Kupası kura çekimini reddetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2025 15:53

Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izlemek için İstanbul'a gelme kararı aldı.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

A Milli Futbol Takımı'mızın Dünya Kupası play-off turunda oynayacağı Romanya maçı öncesi, Rumen teknik adam İstanbul'a gelme kararı aldı.

Gözden KaçmasınFenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi Tedesco konuştu ‘Şampiyonluk, İstanbul’da Samba’Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi Tedesco konuştu! ‘Şampiyonluk, İstanbul’da Samba’Haberi görüntüle

DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİNİ REDETTİ

Lucescu, derbiyi yerinde izlemek ve Türk futbolcuları analiz etmek istiyor. Öte yandan tecrübeli teknik adam, 5 Aralık günü Dünya Kupası kura çekiminde yer almayacak.

Rumen basını, Lucescu'nun sağlık sorunları ve ilerleyen yaşı nedeniyle ABD'de yapılacak kura çekimi yerine İstanbul'a gelmeyi tercih ettiğini ifade etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mircea Lucescu#Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!