Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı açıkladı! Görevi...

Spor Arena Dış Haberler | Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la birlikte çalışması beklenen Mircea Lucescu, İtalyan basınına verdiği röportajda siyah beyazlı kulüpte çalışacağının sinyallerini verdi.

Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüştüğünü açıklayan Rumen futbol adamı, danışman olarak göreve geleceğini ve böylece futbola geri döneceğini ifade etti.

Lucescu, "Muhtemelen futbola geri dönüyorum. Ahmet Nur Çebi ile görüştüm. Beşiktaş'a danışman olarak yardım edeceğim. Henüz resmi bir anlaşma yok. Son görüşmeden sonra netlik kazacak. Anlaşma sağlanıp sağlanmadığını sonra göreceğiz" şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ VE SERGEN YALÇIN, LUCESCU'YA SICAK BAKIYOR

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ise Lucescu hakkında, "Shakhtar'daki yapılanmaları biliyoruz, Lucescu'dan o yönde futbol aklı olarak faydalanmak istiyoruz. Sergen Yalçın'ın üstüne direktör olarak gelmesi gibi bir durum yok. Bu hafta içi gelecek ve konuşacağız, İstanbul'da uzun süreli kalıp kalmayacağı da önemli. Kendisi tüm bu konuları değerlendirecek ve bir karara varacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Sergen Yalçın, Beşiktaş'a sportif direktör olacağı konuşulan Lucescu ile ilgili "Mircea Lucesu'yu çok severim, kendisine çok saygı duyarım. Burada hangi göreve getirilirse saygı duyarım, benim için hiçbir sakıncası yok.Kulüpte hangi göreve gelirse gelsin, onunla çalışırım" demişti.





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