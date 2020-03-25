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Futbol
Haber Giriş: 25.03.2020 - 14:15,Son Güncelleme:/

Miralem Pjanic'ten Zeynep Bastık'a mesaj!

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Miralem Pjanic'ten Zeynep Bastık'a mesaj!
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İtalya Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen Bosna Hersekli futbolcu Miralem Pjanic, Corona virüs sebebiyle evinden canlı yayın açan şarkıcı Zeynep Bastık'ın yayınına mesajlar gönderdi.

Corona virüsüs sebebiyle yapılan evde kalma çağrılarına destek veren sanatçılarımız, sosyal medya hesaplarından açtıkları canlı yayınlarla insanları evlerinde motive tutmaya çalışıyor. Bu amaçla canlı yayın açan ve takipçilerine şarkılar söyleyen Zeynep Bastık'ın yayınına Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic katıldı

Yayına girerken 'Selamun Aleyküm' mesajı yazan Pjanic, devamında son zamanlarda popüler olan Türkçe bir şarkının nakaratını yazdı: "Bu hikayede yanan ben oldum."

Miralem Pjanicten Zeynep Bastıka mesaj

Miralem Pjanicten Zeynep Bastıka mesaj

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