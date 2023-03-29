Miralem Pjanic'ten Zaniolo ve Galatasaray yorumu

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Kariyerinde Lyon, Roma, Juventus, Barcelona gibi dev kulüpler olan, ülkemizde de Beşiktaş forması giyen Bosna Hersekli futbolcu Miralem Pjanic, İTalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a transferini yorumladı.

İtalyan basınına demeç veren Pjanic; "Zaniolo, Roma'ya veda etti ve Galatasaray'a transfer oldu. Şimdiden Juventus'a transfer olacağı konuşuluyor. Ne düşünüyorsun?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

"Zaniolo'nun Galatasaray'a giderek çok doğru bir seçim yaptığını düşünüyorum. Türkiye ona iyi gelecektir. Bunu kendi kişisel deneyimime dayanarak söylüyorum. Zaniolo genç ve muazzam bir potansiyele sahip. Çok çalışırsa yeniden milli takıma dönecektir."

32 yaşındaki Pjanic şu anda Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Sharjah'ta forma giyiyor.