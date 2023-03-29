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Miralem Pjanic'ten Zaniolo ve Galatasaray yorumu

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#Galatasaray#Zaniolo#Pjanic
Miralem Pjanicten Zaniolo ve Galatasaray yorumu
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 14:45

Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Miralem Pjanic, Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a transferini değerlendirdi.

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Kariyerinde Lyon, Roma, Juventus, Barcelona gibi dev kulüpler olan, ülkemizde de Beşiktaş forması giyen Bosna Hersekli futbolcu Miralem Pjanic, İTalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a transferini yorumladı.

İtalyan basınına demeç veren Pjanic; "Zaniolo, Roma'ya veda etti ve Galatasaray'a transfer oldu. Şimdiden Juventus'a transfer olacağı konuşuluyor. Ne düşünüyorsun?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

"Zaniolo'nun Galatasaray'a giderek çok doğru bir seçim yaptığını düşünüyorum. Türkiye ona iyi gelecektir. Bunu kendi kişisel deneyimime dayanarak söylüyorum. Zaniolo genç ve muazzam bir potansiyele sahip. Çok çalışırsa yeniden milli takıma dönecektir."

32 yaşındaki Pjanic şu anda Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Sharjah'ta forma giyiyor.

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