Miralem Pjanic'in yeni takımı belli oldu! Rusya...

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Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Sharjah’ın formasını giyen Miralem Pjanic’in yeni adresi belli oldu.

34 yaşındaki futbolcu Rusya Premier Lig ekibi CSKA Moskova’ya transfer oldu.

1+1 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Bugün sağlık kontrollerinden geçmek için Rusya’ya giden Pjanic, CSKA Moskova ile 1+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Tecrübeli oyuncu Rus ekibinden yıllık 1 milyon euro kazanacak.

RUSYA İLE DOSTLUK MAÇI OYNAMAYI REDDETMİŞTİ

CSKA Moskova forması giymeye hazırlanan Miralem Pjanic, 2022’de Bosna Hersek’in Rusya ile yapacağı dostluk maçında oynamayı reddetmişti.

Ukrayna’nın işgaline karşı tüm dünyanın dayanışma içinde olması gerektiğini söyleyen Boşnak oyuncu şu ifadeleri kullanmıştı: “Milli takımın sportif direktörü beni aradı ve Rusya ile bir dostluk maçı oynamayı planladıklarınısöyledi. Ben de ona onlarla oynamak için bir sebebimizin olmadığını çünkü büyük turnuvalardan men edildiklerini söyledim. Savaşın mağdurlarıyla dayanışma içinde olmalıyız.”

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BEŞİKTAŞ’TA GOL ATAMAMIŞTI

2021/2022 sezonun başında Barcelona’dan kiralık olarak Beşiktaş’a transfer olan Pjanic’in Türkiye macerası umduğu gibi geçmemişti. 34 yaşındaki oyuncu siyah beyazlı ekiple çıktığı 26 maçta takımına dört asistlik katkı sağlamış fakat gol atamamıştı.

Miralem Pjanic ayrıca Beşiktaş ile birlikte Türkiye Süper Kupası’nı kazanmıştı.

KARİYERİ BOYUNCA 639 MAÇA ÇIKTI

Profesyonel kariyerinde AS Roma, Juventus, Barcelona ve Beşiktaş gibi kulüpler bulunan Miralem Pjanic, bu kulüplerle birlikte 639 maça çıkarken takımlarına 77 gol – 128 asistlik katkı sağladı. Ülkesi Bosna Hersek adına da 115 maça çıkan Pjanic, bu maçlarda 17 gol -29 asistlik katkı yaptı.