Miralem Pjanic, Zeynep Bastık'tan sonra yine olay oldu: 'Aga siz ne anlatıyonuz?'

İtalya Serie A takımlarından Juventus'un Bosna Hersekli futbolcusu Miralem Pjanic, sosyal medyadan verdiği Türkçe mesajlarla dikkat çekiyor.Yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın soyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayına ''Selamun aleyküm. Bu hikayede yanan ben oldum.'' diyerek katılmıştı.Zeynep Bastık ise daha sonra yaptığı açıklamada Pjanic hakkında konuşmuştu.Ünlü şarkıcı, Allah'ın selamıyla girmiş ama sonradan damara bağlamış. Bence dün hacklenmiştir, engellemiş beni... sözlerini kullanmıştı.Pjanic, bu kez de rapçi Khontkar ve Sansar Salvo'nun canlı yayın üzerindeki tartışmasına dahil oldu.Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Khontkar'ın, yayına davet ettiği Sansar Salvo ile şiddetli bir tartışmaya girerken canlı yayına Pjanic katıldı.''Selamlar'' diyerek canlı yayına katılan Pjanic, yaptığı yorumla güldürdü.Yıldız futbolcu ''Aga siz ne anlatıyorsunuz ya?'' dedi ve tartışmaların alevlendiği anda ''Garip Khont.'' yazdı.Pjanic'in bu sözleri canlı yayında güldürürken yayındaki birçok kullanıcı Bosnalı futbolcunun sözlerine gülümseyerek karşılık verdi.Yıldız futbolcu, son olarak rastgele tuşlara basarak güldü.