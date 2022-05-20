Miralem Pjanic, Beşiktaş'a veda etti!

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Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda siyah-beyazlılara veda etti.

İşte Miralem Pjanic'in paylaşımında yer alan ifadeler;

Beşiktaş...Veda vakti geldi, hatta çok çabuk geldi. Sizlerden ayrılacağım için çok üzgünüm. Burada harika insanlar, harika bir kulüp tanıdım. Ama özellikle tanıdığım en harika taraftarı gördüm ve atmosferi yaşadım. Stadımızda oynamak büyük bir onur oldu.

Bu sezon için sizlere çok teşekkür ediyorum

Zor bir sezon oldu, daha fazla kupa kazanmak isterdim. Hepimiz için çok zor bir sezondu ne yazık ki. Ama en azından kulübümüze bir Süper Kupa kazandırabildik

Ben Beşiktaş'ın her zaman taraftarı olarak kalacağım. Ben, oğlum ve bütün ailem...

İnanıyorum ki gelecekte yollarımız tekrar kesişecek. Sonsuza kadar kalbimin en derin yerinde olacaksınız. Hepinizi çok seviyorum.

Her zaman Kara Kartal"

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