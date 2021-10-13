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Miralem Pjanic: "Beşiktaş'ın teklifini düşünmek için sadece 1 saatim vardı"

#Beşiktaş#Miralem Pjanic#Barcelona
Miralem Pjanic: Beşiktaşın teklifini düşünmek için sadece 1 saatim vardı

Pjanic, hem transferinin perde arkasını anlattı hem ayrılık tarihini açıkladı. Transferin son günü siyah beyazlı takıma gelen Boşnak yıldız, “Beşiktaş’ın teklifini düşünmek için önümde sadece 1 saatlik süre vardı. Ya kabul edecektim ya da kalıp oynayamayacaktım” dedi.

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Beşiktaş’ın dünyaca ünlü futbolcusu Miralem Pjanic, siyah beyazlı kulübe gelme kararını nasıl verdiği Fransız Canal Plus’a anlattı. “Her şey son dakikada gelişti” diyen Boşnak yıldız, şöyle konuştu: “Beşiktaş’ın teklifini düşünmek için önümde sadece 1 saatlik süre vardı.

Ya kabul edecektim ya da Barcelona’da kalacaktım. Barcelona’da işlerin benim için değişmeyeceğini biliyordum. Koeman değişmeyecekti.

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YÖNETiCiLER DE ANLAMADI

Beni oynatmayacağına emindim. Koeman, herhangi bir sebep göstermeden beni takımdan kesti. Barcelona’da kalsaydım futbol oynayamayacaktım. Oysa ben oynamak ve Barcelona’da neler yapabileceğimi insanlara göstermek istiyorum. Barcelona’dan ayrılma kararı aldığımda yöneticiler beni aradı, kararıma saygı duyduklarını ancak neden oynatılmadığımı kendilerinin de anlamadığını söylediler. Bana şans dilediler. Her neyse, haziran ayında Barcelona’da yeniden görüşeceğiz.”

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#Beşiktaş#Miralem Pjanic#Barcelona