Miralem Pjanic: "Beşiktaş'ın teklifini düşünmek için sadece 1 saatim vardı"

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Beşiktaş’ın dünyaca ünlü futbolcusu Miralem Pjanic, siyah beyazlı kulübe gelme kararını nasıl verdiği Fransız Canal Plus’a anlattı. “Her şey son dakikada gelişti” diyen Boşnak yıldız, şöyle konuştu: “Beşiktaş’ın teklifini düşünmek için önümde sadece 1 saatlik süre vardı.

Ya kabul edecektim ya da Barcelona’da kalacaktım. Barcelona’da işlerin benim için değişmeyeceğini biliyordum. Koeman değişmeyecekti.

YÖNETiCiLER DE ANLAMADI

Beni oynatmayacağına emindim. Koeman, herhangi bir sebep göstermeden beni takımdan kesti. Barcelona’da kalsaydım futbol oynayamayacaktım. Oysa ben oynamak ve Barcelona’da neler yapabileceğimi insanlara göstermek istiyorum. Barcelona’dan ayrılma kararı aldığımda yöneticiler beni aradı, kararıma saygı duyduklarını ancak neden oynatılmadığımı kendilerinin de anlamadığını söylediler. Bana şans dilediler. Her neyse, haziran ayında Barcelona’da yeniden görüşeceğiz.”