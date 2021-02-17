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GeriBasketbol Minnesota Timberwolves'ta D'Angelo Russell şoku! En az 4 hafta...
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 17.02.2021 - 15:36 | Son Güncelleme:

Minnesota Timberwolves'ta D'Angelo Russell şoku! En az 4 hafta...

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Minnesota Timberwolves'ta D'Angelo Russell şoku! En az 4 hafta...
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Minnesota Timberwolves'un yıldız oyuncularından D'Angelo Russell, sakatlığı nedeniyle 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrolünden geçen 24 yaşındaki oyuncunun sol dizinden ameliyata alınmasına karar verildi.

Sakatlığı nedeniyle takımının son 3 maçında görev alamayan Russell, 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak.

Kariyerinde bir kez all-star seçilen ve 2015 draftında Los Angeles Lakers tarafından ikinci sırada seçilen D'Angelo Russell, bu sezon 19,3 sayı ve 5,1 asist ortalamalarıyla oynuyor.

 

Minnesota Timberwolvesta DAngelo Russell şoku En az 4 hafta...

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